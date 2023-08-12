В Новосибирске экс-заместителя главы Минсельхоза приговорили к штрафу в 30 тысяч рублей

Центральный районный суд Новосибирска поставил точку в деле бывшего заместителя главы министерства сельского хозяйства Новосибирской области: Светлане Невзоровой грозил реальный срок, но она получила штраф.

Дело экс-заместителя главы министерства сельского хозяйства Светланы Невзоровой дошло до суда в июле этого года. Её обвинили в превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ). Ей грозило до 4 лет лишения свободы.

Как ранее сообщали в прокуратуре Новосибирской области, она допустила ошибку при распределении субсидий для местных производителей, в результате этого областному бюджету был нанесён ущерб в размере 200 тысяч рублей.

В итоге в минувшую пятницу, 11 августа, уголовное дело Светланы Невзоровой закончили рассматривать буквально за пару часов. Суд выписал уволенной в мае чиновнице штраф в размере 30 000 рублей.