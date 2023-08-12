В Новосибирске ищут подрядчика для ремонта дороги у Димитровского моста за 10 миллионов

На сайте Госзакупок появилась информация о тендере на ремонт дороги, которая ведёт от Димитровского моста до улицы Богдана Хмельницкого в Новосибирске.

В этой закупке заказчиком выступает Управление дорожного строительства Новосибирска. Торги продлятся до 18 августа. Стоимость контракта составляет 10,2 миллиона рублей.

За эту сумму подрядчик должен будет провести и изыскания на участке от улицы Новая заря до Тайгинской. Сам ремонт выигравший контракт должен будет провести до 20 октября.

Также ему предстоит поменять асфальт около «Леруа Мерлен» в Фабричном переулке. Общая протяжённость участка, которую предстоит отремонтировать, составляет 3,2 километра.

Напомним, что и сам Димитровский мост скоро начнут ремонтировать. Работы продлятся до 2024 года – строителям предстоит установить новую гидроизоляцию и уложат асфальтобетонное покрытие.