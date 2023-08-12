В Новосибирске конфликт с мигрантами закончился дракой и стрельбой

Драка между мигрантами и местными жителями завязалась из-за парковки на улице Лазарева в Новосибирске.

Конфликт произошёл на парковке между домами №28 и 26. Местный житель хотел припарковаться, но увидел, что место занято строительными материалами. Сначала он попросил мигрантов их убрать, а потом началась драка.

На помощь автомобилисту пришёл проходивший мимо сосед. У него в кармане оказался травматический пистолет, которым он и решил воспользоваться. Однако выстрелы в воздух не утихомирили мигрантов-строителей. Один из них достал нож.

В результате один из участников конфликта получил ранение и был доставлен в больницу. По данному факту проводится проверка, так как информация из лечебного учреждения поступает в правоохранительные органы.

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