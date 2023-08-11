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общество проиcшествия

В Новосибирске жители Хилокской пожаловались на разъезжающих по школьному тротуару мигрантов

Коллаж Сиб.фм: фото из паблика «Хилокский жилмассив: welcom to ГЕТТО!» в "ВКонтакте"

Очередной скандал назревает в Новосибирске в окрестностях Хилокского рынка: на этот раз местные жители заявляют, что цыгане и мигранты ездят прямо по школьному тротуару.

Крик души жителей Хилокского микрорайона появился сегодня в паблике «Хилокский жилмассив: welcom to ГЕТТО!» в соцсети «ВКонтакте». Здесь почти каждый день появляются «безобразия» мигрантов и цыган. На этот раз администратор паблика заявляет, что приезжие облюбовали короткий путь к рынку прямо по школьному тротуару.

«Попробуй остаться терпимым и толерантным, когда тебе в буквальном смысле уже гадят на голову, а именно ездят по ней. Люли-цыгане из "СНТ Восход" и клиенты Хилокского рынка, упорно не желают, как все люди, ездить по общей дороге, пользуясь цивилизованными путями проезда,

- говорится в посте. – Местные уже везде где можно, перегородили внутриквартальные проезды, но этим "дорогим товарищам" из стран ближнего зарубежья, хоть кол на голове теши. Вот пожалуйста школьный тротуар, НОВЫЙ школьный тротуар».

Фото В Новосибирске жители Хилокской пожаловались на разъезжающих по школьному тротуару мигрантов 2

Как утверждают местные, мигранты проезжают по тротуару в обе стороны, добираясь по делам до рынка.

«А мы ведь по-прежнему требуем переноса Хилокского рынка, закрытии мусульманского базара Хилокская 8/1 и убрать подальше цыганские общины, освободив дачное общество от таких жителей!»

- возмущены жители улицы Хилокской.

Напомним, после серий скандалов и столкновений мигрантов и местных жителей, в начале августа здесь не раз бывали и прокуроры, и мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Полицейские почти всегда несут в этом микрорайоне усиленное дежурство.

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Елена Отмахова
журналист

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