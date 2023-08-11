В Новосибирске жители Хилокской пожаловались на разъезжающих по школьному тротуару мигрантов

Очередной скандал назревает в Новосибирске в окрестностях Хилокского рынка: на этот раз местные жители заявляют, что цыгане и мигранты ездят прямо по школьному тротуару.

Крик души жителей Хилокского микрорайона появился сегодня в паблике «Хилокский жилмассив: welcom to ГЕТТО!» в соцсети «ВКонтакте». Здесь почти каждый день появляются «безобразия» мигрантов и цыган. На этот раз администратор паблика заявляет, что приезжие облюбовали короткий путь к рынку прямо по школьному тротуару.

«Попробуй остаться терпимым и толерантным, когда тебе в буквальном смысле уже гадят на голову, а именно ездят по ней. Люли-цыгане из "СНТ Восход" и клиенты Хилокского рынка, упорно не желают, как все люди, ездить по общей дороге, пользуясь цивилизованными путями проезда,

- говорится в посте. – Местные уже везде где можно, перегородили внутриквартальные проезды, но этим "дорогим товарищам" из стран ближнего зарубежья, хоть кол на голове теши. Вот пожалуйста школьный тротуар, НОВЫЙ школьный тротуар».

Как утверждают местные, мигранты проезжают по тротуару в обе стороны, добираясь по делам до рынка.

«А мы ведь по-прежнему требуем переноса Хилокского рынка, закрытии мусульманского базара Хилокская 8/1 и убрать подальше цыганские общины, освободив дачное общество от таких жителей!»

- возмущены жители улицы Хилокской.

Напомним, после серий скандалов и столкновений мигрантов и местных жителей, в начале августа здесь не раз бывали и прокуроры, и мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Полицейские почти всегда несут в этом микрорайоне усиленное дежурство.