В Новосибирске неизвестный сбил косулю на Советском шоссе

В Новосибирске ветклиника отказалась спасать погибающую косулю.

В Новосибирске на Советском шоссе неизвестный сбил косулю. Об этом сообщили в паблике «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».

Со слов очевидицы, 11 августа она проезжала мимо на автобусе и заметила животное в лужи крови. Рядом остановили еще три машины. Девушка пыталась связаться с ветеринарами, однако они отказались помогать.

«Я стала очевидцем страшной, мучительной смерти животного. Несколько часов бедная косуля ждала помощи и мучалась от боли, но ветклиники отказывались оперировать животное. Ни за какие деньги»,- пожаловалась она.

Женщина и другие неравнодушные сибиряки стали обзванивать разные службы города, но косуля погибла.

«Минут через 30 приехала машина ДПС и полицейские, чтобы задокументировать несчастный случай и убрать тело с обочины дороги», — отметила она.



Напомним, в Новосибирске мужчину придавило между машинами после ДТП.