В Новосибирске неизвестный сбил косулю на Советском шоссе

В Новосибирске ветклиника отказалась спасать погибающую косулю.
В Новосибирске на Советском шоссе неизвестный сбил косулю. Об этом сообщили в паблике «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».
Со слов очевидицы, 11 августа она проезжала мимо на автобусе и заметила животное в лужи крови. Рядом остановили еще три машины. Девушка пыталась связаться с ветеринарами, однако они отказались помогать.
«Я стала очевидцем страшной, мучительной смерти животного. Несколько часов бедная косуля ждала помощи и мучалась от боли, но ветклиники отказывались оперировать животное. Ни за какие деньги»,- пожаловалась она.
Женщина и другие неравнодушные сибиряки стали обзванивать разные службы города, но косуля погибла.
«Минут через 30 приехала машина ДПС и полицейские, чтобы задокументировать несчастный случай и убрать тело с обочины дороги», — отметила она.
Напомним, в Новосибирске мужчину придавило между машинами после ДТП.