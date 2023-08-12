В Новосибирске несколько районов остались без света и воды

В Новосибирске пожаловались на отсутствие воды и электричества.

В субботу, 12 августа, несколько районов Новосибирска оказались без воды и электричества. Подписчик телеграм-канала «АСТ-54 Black» сообщил о проблемах с водоснабжением и электричеством в микрорайоне Снегири, где уже более двух часов не было света и воды. По данным сообщества, Горводоканал сообщил о массовом отключении, причины которого выясняются.

Аналогичные проблемы возникли и в других микрорайонах. Например, на улицах Курчатова и Краузе не было воды, а на улице Рассветной был слабый напор. Кроме того, в некоторых домах отсутствовало электричество.



Один из комментаторов написал, что на Богдана Хмельницкого уже три часа нет электричества, а другой мужчина сообщил, что в Калининском районе нет света.

Официальной информации о причинах отключений не поступало.



Напомним, жители Новосибирска не могут выйти из дома после сильных ливней.