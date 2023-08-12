Жители Новосибирска не могут выйти из дома после сильных ливней

В Новосибирске жители пожаловались на затопленные дворы.

После мощных ливней, которые обрушились на Новосибирск 12 августа, жители микрорайона «Чистая Слобода» оказались в затруднительном положении. Об этом сообщили в тг-канале «Инцидент Новосибирск».

По сообщению подписчиков паблика, они не могут выйти из дома из-за потопа.

Дожди превратили улицы города в реки, и пострадали практически все районы. Однако, самая тяжелая ситуация сложилась возле дома № 13 на улице Спортивная. Жильцы сообщили, что огромное «озеро» образовалось во дворе, и они не могут покинуть подъезд.

«Из года в год одна проблема — затопление дома во время дождей со всех сторон. Невозможно выйти из подъезда. Машины в воде. Людям не пройти, только вплавь», —пожаловались местные жители.

Напомним, синоптик Вильфанд предупредил о мощных ливнях в Новосибирской области.