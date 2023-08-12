В Новосибирске полиция ищет мужчину, который открыл стрельбу по мигранту

В Новосибирске госпитализировали мигранта, в которого выстрелил неизвестный.

В Новосибирске сотрудники полиции разыскивают мужчину, который открыл стрельбу по мигранту на улице Нарымской. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, пострадавшего госпитализировали в больницу.

«Один из участников несколько раз выстрелил в другого, предположительно, из травматического оружия. Пострадавший был госпитализирован»,- говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы задержать стрелка.

Как ранее писал Сиб.фм, предварительно, мигранты напали на местного жителя из-за замечания. Ему на помощь пришел проходивший мимо мужчина, который открыл по мигрантам огонь.