В Новосибирске сгорел автомобиль во дворе дома на Столетова

В Новосибирске сгорела Mazda в Калининском районе.

В Калининском районе Новосибирска произошло возгорание автомобиля Mazda, припаркованного во дворе дома на улице Столетова. Об этом сообщили паблике «Инцидент Новосибирск» «ВКонтакте».

По данным группы, происшествие произошло вечером 11 августа. На опубликованных кадрах видно, что автомобиль загорается очень быстро. Перед пожаром на видео слышно взрыв.

Предварительно японский автомобиль подожгли.

Сотрудники МЧС России оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали пожар. В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, в Новосибирске автолюбители устроили забастовку и блокировали проезд к ЛДС.