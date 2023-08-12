Жители Новосибирска нашли надгробный камень у Михайловской набережной

В Новосибирске жителей города напугал надгробный камень возле Михайловской набережной.

В Новосибирске жители города во время прогулки по Михайловской набережной обнаружили надгробный камень среди булыжников. Об этом сообщили в паблике в «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам автора поста, на надгробном камне было изображение и данные о человеке — ФИО, даты рождения и смерти.

«Мы с друзьями были крайне шокированы», — написала девушка.



Напомним, под Новосибирском вандалы закрасили памятники на кладбище.