Бастрыкин проверит законность закрытия дороги в Новосибирске

В Новосибирске из-за перекрытия дороги жильцы ЖК «Панорама» не могут попасть домой.

Главе Следственного комитета России будет представлен отчёт о событии, связанном с закрытием автодороги в Новосибирской области.

В социальных сетях появились сообщения о том, что местные власти города Новосибирска приняли решение о временном закрытии автомобильной дороги. Это решение привело к усложнению транспортной доступности нескольких жилых комплексов и вызвало недовольство жильцов.

В связи с данным фактом незамедлительно ведётся проверка в Следственном комитете России по Новосибирской области.

Председатель Следственного комитета России поручил руководителю Следственного управления Следственного комитета России по Новосибирской области, Е.Г. Долгалеву, представить подробный отчёт о ходе проверки и её результате.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жители ЖК «Панорама» в Новосибирске устроили забастовку из-за того, что им приходится делать большой крюк, чтобы попасть домой. Они сделали они это в знак протеста после того, как им был заблокирован быстрый выезд на левый берег, в следствии чего, им нужно делать огромный круг