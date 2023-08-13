Чебурашка поздравил жителей Новосибирска с открытием «Сибирь-Арены»

На открытии «Сибирь-Арены» в Новосибирске Чебурашка сказал речь.

В воскресенье, 13 августа, в Новосибирске состоялось открытие стадиона «Сибирь-Арена» в Ленинском районе. На церемонии открытия речь сказал лучший открыватель объектов строительства по версии Союзмультфильма — Чебурашка.

«Уважаемые дети и родители, почётные гости и новосибирские жители! Спортсмены-рекордсмены, архитекторы, проектировщики и строители, поздравляем всех с открытием! Мы строили-строили, и наконец построили! Ура!»

Церемония открытия стадиона продлится до 16:40, а затем начнётся хоккейный матч между молодёжными сборными России и Беларуси U18.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на открытии «Сибирь-Арены» в Новосибирске 13 августа показали выступление на батуте, а также множество площадок для спортивных развлечений и отдыха посетителей. По наблюдению корреспондента Сиб.фм, к стадиону пришли несколько тысяч человек.