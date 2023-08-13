Синоптик Вильфанд спрогнозировал мощные ливни в Новосибирской области

Синоптик Вильфанд предупредил жителей Новосибирской области о предстоящих мощных ливнях.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфан предупредил жителей Новосибирской области о предстоящих мощных ливнях. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно его прогнозу, в ближайшие дни регион ожидают сильные дожди, которые будут характерны для Омской, Томской, Новосибирской областей, а также Алтайского и Приморского краев.

По словам синоптика, жителям следует готовиться к возможным негативным последствиям, связанным с ливнями. Кроме того, ожидается грозовая активность и сильный ветер с порывами до 25 м/с.

Напомним, что 12 августа в Новосибирске прошел дождь, в результате чего десятки улиц оказались затопленными как в центре города, так и на его окраинах.