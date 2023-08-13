Третьяк — об открытии «Сибирь-Арены» в Новосибирске: «Мы ещё проведём чемпионат мира в будущем»

Президент ФХР уверен, что Россия может рассчитывать на проведение международного первенства.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк уверен, что Россия сможет принять чемпионат мира по хоккею в будущем, сообщил корреспондент Сиб.фм с церемонии открытия «Сибирь-Арены» в Новосибирске 13 августа.

«Спасибо, что мы получили чемпионат мира (МЧМ-2023. — прим. ред), потому что если бы не он, то было бы тяжело получить сразу два таких стадиона, которые есть в Омске и Новосибирске. Я думаю, что мы ещё проведём чемпионат будущем. Условия здесь созданы все хорошие, "Сибирь" получила хороший подарок. Я думаю, что у нас всё впереди», — высказался Третьяк.

Напомним, губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал открытие «Сибирь-Арены». Ранее Сиб.фм сообщал, что на открытии «Сибирь-Арены» в Новосибирске 13 августа показали выступление на батуте, а также множество площадок для спортивных развлечений и отдыха посетителей. По наблюдению корреспондента Сиб.фм, к стадиону пришли несколько тысяч человек.

Также сибиряков с открытием объекта поздравили талисман «Сибири» и Чебурашка.

В эти минуты на ЛДС проходит выставочный матч между сборными России и Беларуси. Гости ведут со счётом 2:1 по итогам второго периода.