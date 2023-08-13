«В КХЛ нет более дружелюбных болельщиков, чем у "Сибири"»: губернатор Травников — об открытии ЛДС в Новосибирске

В Новосибирске 13 августа проходит церемония открытия «Сибирь-Арены».

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал открытие «Сибирь-Арены», передаёт корреспондент Сиб.фм с церемонии 13 августа.

«Итог замечательный, процесс был сложный на самом деле. Наверное, все трудности и проблемы, которые неожиданно появились за последние четыре года, повлияли на ход строительства. Тем не менее, мы всё преодолели — замечательный праздник достаётся жителям Новосибирска. Режим работы требуется насыщенный, мы готовы отдать эту арену спортсменам и болельщикам на 24 часа в сутки.

Когда я говорил, что дух старого дворца перейдёт сюда, я имел в виду положительную атмосферу, положительную поддержку своей команды, которую отмечают все гости нашего города. В КХЛ нет более дружелюбных и патриотичных болельщиков, чем у "Сибири"», — высказался глава региона.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на открытии «Сибирь-Арены» в Новосибирске 13 августа показали выступление на батуте, а также множество площадок для спортивных развлечений и отдыха посетителей. По наблюдению корреспондента Сиб.фм, к стадиону пришли несколько тысяч человек.

Также сибиряков с открытием объекта поздравили талисман «Сибири» и Чебурашка.