В Новосибирске 15-летний подросток украл компьютер из квартиры со спящим владельцем

В Новосибирске подросток украл компьютер из открытой квартиры.

В Новосибирске произошло кража, которую удалось раскрыть сотрудникам полиции Кировского района. Событие произошло 4 августа в квартире на улице Дмитрия Шмонина. Местный житель обнаружил, что его ноутбук исчез из его квартиры после пробуждения утром. Грабителем оказался 15-летний подросток, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Пострадавший отметил, что за ночь никто не посещал его квартиру, и посторонних людей у него дома не было. После проведения расследования полиция задержала подозреваемого, которым оказался 15-летний местный житель, не имеющий судимостей. Оказалось, что парень случайно обнаружил открытую дверь квартиры потерпевшего и, решив воспользоваться возможностью, украл компьютер, так как жильцы спали и не заметили происходящего. Похищенное вернули владельцу. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье "кража с незаконным проникновением в жилище", а ему была назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.

Ранее Сиб.фм сообщал, что хакер из Новосибирской области украл криптовалюту у более чем тысячи человек. с 2018 года жертвами хакера стали более тысячи человек. Теперь на него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 273 УК России (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ).