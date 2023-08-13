В Новосибирске губернатор Травников выступил на открытии «Сибирь-Арены»

В Новосибирске 13 августа проходит торжественная церемония открытия «Сибирь-Арены».
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников выступил на торжественном открытии ЛДС «Сибирь-Арена» и поздравил жителей региона, сообщает корреспондент Сиб.фм 13 августа.
«Это место ждало своей очереди 90 лет. В конце 2018-го года мы приступили к реализации этого проекта. Проект шёл сложно. Честно сказать, могло бы получиться так, что этого дворца сегодня бы не было. И я хочу высказать слова благодарности новосибирским строителям. Именно благодаря их патриотизму и помощи, благодаря помощи других сибирских компаний нам удалось реализовать этот проект», — высказался глава региона.
Также с поздравлениями выступил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
После речи начался выставочный матч между сборными России и Беларуси. Вбрасывание шайбы провели Травников и Третьяк.
Ранее Сиб.фм сообщал, что на открытии «Сибирь-Арены» в Новосибирске 13 августа показали выступление на батуте, а также множество площадок для спортивных развлечений и отдыха посетителей. По наблюдению корреспондента Сиб.фм, к стадиону пришли несколько тысяч человек.
Также сибиряков с открытием объекта поздравили талисман «Сибири» и Чебурашка.