В Новосибирске губернатор Травников выступил на открытии «Сибирь-Арены»

В Новосибирске 13 августа проходит торжественная церемония открытия «Сибирь-Арены».

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников выступил на торжественном открытии ЛДС «Сибирь-Арена» и поздравил жителей региона, сообщает корреспондент Сиб.фм 13 августа.

«Это место ждало своей очереди 90 лет. В конце 2018-го года мы приступили к реализации этого проекта. Проект шёл сложно. Честно сказать, могло бы получиться так, что этого дворца сегодня бы не было. И я хочу высказать слова благодарности новосибирским строителям. Именно благодаря их патриотизму и помощи, благодаря помощи других сибирских компаний нам удалось реализовать этот проект», — высказался глава региона.

Также с поздравлениями выступил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

После речи начался выставочный матч между сборными России и Беларуси. Вбрасывание шайбы провели Травников и Третьяк.