В Новосибирске из больницы сбежала женщина с эпилепсией

Жительницу Новосибирской области, самовольно ушедшую из больницы, ищет полиция.

В Новосибирской области разыскивают 38-летнюю Светлану Васькову, которая ушла из больницы 9 августа и до сих пор не вернулась. Женщина лежала в терапевтическом отделении центральной районной больницы Мошковского района.

Светлана страдает эпилепсией, при себе не имела телефона и документов. Она была одета в жёлтую тунику, чёрные штаны и кроссовки с белой подошвой. О пропаже сообщили в группе районной газеты «Мошковская новь» в социальной сети «ВКонтакте».

Всех, кто знает местонахождение Светланы, просят звонить по телефону дежурной части ОУВД: 383-48-21-102 или по номеру уголовного розыска: 8-953-797-40-68.

Напомним, ранее под Новосибирском пропала 18-летняя девушка с розовыми волосами.