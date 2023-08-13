В Новосибирске опубликован прогноз погоды на 1 сентября

Новосибирцев ожидает пасмурная погода в День знаний.

В Новосибирске на День Знаний, который отмечается 1 сентября, ожидается пасмурная погода и возможные дожди. Синоптики прогнозируют дневную температуру +9 градусов и ночью +7 градусов. Это вызывает беспокойство у родителей, которые хотят подобрать подходящую одежду для своих детей на школьную линейку.

По данным погодных сервисов, весь первый месяц осени в Новосибирске будет дождливым. Однако, по прогнозам "Яндекс. Погоды", также будут солнечные дни с температурой до +17 градусов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске похолодание вплоть до осенних заморозков начнётся уже во второй половине августа. С 13 августа и до начала сентября показатели термометра не поднимутся выше +20 градусов. Ночные температуры опустятся до отметки +6. Также с 11 августа в Новосибирске начнётся неделя дождей: осадки будут идти 5 дней подряд, с пятницы по вторник, и вновь повторятся 17 и 18 августа.