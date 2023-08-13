В Новосибирске парень сделал предложение девушке на рок-фестивале «Ветер Сибири»

Молодой человек сделал предложение девушке на фестивале «Ветер Сибири» в Новосибирске.

В Новосибирске с 11 по 13 августа на аэродроме Мочище проходит рок-фестиваль «Ветер Сибири». За первые 2 дня фестиваля на нём сыграли 2 свадьбы, и парень сделал предложение своей девушке. Видео с предложением руки и сердца опубликовал корреспондент Сиб.фм.

Парня с девушкой вывел на пространство перед сценой ведущий и скомандовал ему «Принять позицию №2». После чего парень опустился на одно колено перед девушкой и предложил ей стать своей женой.

Ранее Сиб.фм сообщал, что свадьбы на фестивале «Ветер Сибири» — первый в России случай официального бракосочетания на российском рок-фестивале. Молодожены, несмотря на дождь, поднялись на сцену под аплодисменты публики, где ведущий фестиваля объявил их мужем и женой. Свидетелями церемонии стали зрители и участники группы «Мистер Гро...».

Организаторы фестиваля сообщают, что желающие смогут подать заявку на официальную церемонию бракосочетания на следующий год уже в сентябре.