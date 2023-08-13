В Новосибирске прошелся смерч на ОбьГЭСе

В Новосибирске сняли на видео смерч на ОбьГЭСе.

В Новосибирске заметили смерч, который прошел над Обским водохранилищем. Очевидцы опубликовали кадры редкого явления в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

Атмосферный вихрь был замечен вечером 12 августа неподалеку от дамбы ОбьГЭС, на высоте нескольких десятков метров. Водитель, который запечатлел смерч на видеокамеру, был поражен необычностью этого явления для Новосибирска.

«Теперь я видел всё. А если он на Обское море выйдет, то будет вообще тайфун», — прокомментировал он.

Однако сибиряка насторожило то, что в момент прохождения смерча стоял штиль.

Напомним, синоптик Вильфанд предупредил о мощных ливнях в Новосибирской области.