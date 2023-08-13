В Новосибирске снесут два аварийных дома за 1,8 млн рублей

В Новосибирске ищут подрядчика для сноса аварийных зданий.

На улице Никитина в Новосибирске будут снесены два аварийных дома. Подрядчика для выполнения работ ищут на сайте госзакупок.

Согласно документации, работы должны быть выполнены методом обрушения домов № 138 и 146, а также включают транспортировку материалов и планировку территории с помощью бульдозеров. Срок исполнения работ составляет 30 рабочих дней после подписания контракта, за нарушение которого подрядчик несет ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Заказчик готов заплатить более 1,8 миллионов рублей за выполнение работ. Имя подрядчика будет определено 21 августа.

Напомним, в Новосибирске планируют снести строящееся общежитие для мигрантов.