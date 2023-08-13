В Новосибирске спасатели нашли два трупа в квартирах

В квартирах на двух улицах в Новосибирске обнаружили тела мужчин.

В Новосибирске за прошедшие сутки на улицах Фадеева и Киевской были обнаружены тела двух мужчин без признаков жизни. Как сообщили в группе «Спасатели МАСС (16+)» в соцсети ВКонтакте, на улице Фадеева в Калининском районе был найден 85-летний мужчина, который не выходил на связь и дверь в его квартире была заперта.

Спасатели вскрыли квартиру и обнаружили тело без признаков жизни.

В Ленинском районе на улице Киевской не удалось связаться с 54-летним местным жителем.

«Доступ в квартиру обеспечили, мужчину обнаружили без признаков жизни», — сообщили спасатели.

Оба случая переданы в полицию для дальнейшего расследования.

Напомним, в Новосибирской области женщина три месяца прожила рядом с трупом мужа.