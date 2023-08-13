В Новосибирске убрали бетонные блоки на выезде с ЖК «Панорама»

Жители Новосибирска пожаловались на затруднённый проезд, а Следственный комитет организовал проверку.

В Новосибирске начались работы по уборке бетонных блоков, которые ранее перекрывали выезд жителям ЖК «Панорама», а именно кварталам «Расцветай» и «Комета». Об этом сообщил Telegram-канал «АСТ-54 Black». В сообщении также отмечается, что предположительно активисты смогли добиться своей цели.

Ранее выезд на улицу Немировича-Данченко был заблокирован, что создавало неудобства для жителей при проезде на левый берег. В связи с этим местные жители организовали стихийную акцию, при которой десятки водителей перегородили дорогу к новому ЛДС, чтобы добиться отмены перекрытия.

По данному вопросу взял на контроль проверку председатель СКР Александр Бастрыкин.

Напомним, ранее в Новосибирске губернатор Травников выступил на открытии «Сибирь-Арены».