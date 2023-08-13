Открытие «Сибирь-Арены» в Новосибирске 13 августа: прямая трансляция

В Новосибирске хоккейный матч-открытие между молодежными сборными России и Беларуси покажут в прямом эфире.
В воскресенье, 13 августа, в Новосибирске состоится открытие стадиона «Сибирь-Арена» в Ленинском районе. Первый матч, который откроет стадион — между молодёжными сборными России и Беларуси. Телеканал ОТС проведёт прямую трансляцию игры.
Трансляция началась в 15:00.
В 15:40 начнётся торжественная церемония открытия стадиона.
В 16:30 начнётся хоккейный матч.
Напомним, билеты на мачт бесплатный. Стадион вмещает более 10 тысяч зрителей. 3300 билетов раздали на сайте арены 10 августа, еще 3300 — в соцсетях, и оставшуюся треть разыгрывали среди посетителей спортивных площадок на День физкультурника.
Ранее Сиб.фм публиковал фотоотчёт с праздничной программы перед стадионом. На площади около «Сибирь-Арены» ходят белые плюшевые медведи и дают концерты группы и исполнители.