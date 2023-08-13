В Новосибирске началось открытие ЛДС «Сибирь-Арена» — фотоотчёт

В Новосибирске 13 августа состоится первый официальный матч на «Сибирь-Арене».

13 августа в Новосибирске пройдёт первый хоккейный матч на новом стадионе «Сибирь-Арене». Перед игрой на площадке перед стадионом проходит развлекательная программа, которую показали фотокорреспонденты Сиб.фм.

На пространстве перед стадионом собрались несколько тысяч человек, по наблюдению корреспондента Сиб.фм. Между посетителями регулярно проходят большие белые плюшевые медведи — маскоты арены.

На площадках от партнёров любой желающий может попробовать выиграть билет на матч, который начнётся в 16:30.

После хоккейного матча развлекательная программа перед стадионом продолжится тремя концертами. Завершит вечер салют из цветного дыма в 21:00.

Ранее Сиб.фм сообщал, что выступление DJ Smash на открытии «Сибирь-Арены» в Новосибирске обойдётся в 5 млн рублей.

Также двое новосибирских хоккеистов сыграют за сборную России на открытии «Сибирь-Арены». Как сообщает пресс-служба «Сибирских снайперов», для участия в матче вызваны нападающий Илья Люзенков и голкипер Платон Мехряков.