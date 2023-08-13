Выступление DJ Smash на открытии «Сибирь-Арены» в Новосибирске обойдётся в 5 млн рублей

На открытии «Сибирь-Арены» в Новосибирске 13 августа выступит DJ Smash.

На сайте государственных закупок сообщается о том, что известный музыкант, DJ Smash, также известный как Андрей Ширман, выступит в Новосибирске. Заказчиком организации и проведения этого события является Государственное автономное учреждение Новосибирской области "Сибирь-Арена". Согласно объявленному контракту, выступление DJ Smash состоится в рамках Всероссийского дня физкультурника.

Организационные расходы на это мероприятие оцениваются в пять миллионов рублей, как указано в подписанном контракте 8 августа этого года. Дополнительная информация на сайте "Сибирь-Арены" говорит о том, что выступление DJ Smash запланировано на вечер 13 августа в рамках торжественной церемонии открытия нового ледового дворца спорта.

Ранее Сиб.фм сообщал, что двое новосибирских хоккеистов сыграют за сборную России на открытии «Сибирь-Арены». Как сообщает пресс-служба «Сибирских снайперов», для участия в матче вызваны нападающий Илья Люзенков и голкипер Платон Мехряков.