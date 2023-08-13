В новосибирском Академгородке заметили водяных курочек

Жители Новосибирска обратили внимание на необычных для городской среды птиц.

Необычных для города птиц заметили в пруду Академгородка в Новосибирске. Они были опознаны как водяные курочки или камышницы, сообщает BFM-Новосибирск.

Птиц заметили на пересечении улиц Мальцева и Золотодолинской. Обычно в этом водоеме обитают кряквы и порой чирки-свистунки. Однако на этот раз за обитателями пруда наблюдали профессиональные орнитологи.

Очевидцы отмечают, что птицы не особо боятся людей и позволяют себя разглядеть. Автор книги «Орнитофауна новосибирского Академгородка» Игорь Жимулев подтвердил, что камышницы ранее встречались на болоте в микрорайоне «Шлюзы» и на Новосибирском водохранилище.

Появление молодняка с коричневым оперением указывает на то, что вид стал гнездиться в пруду. Орнитологи продолжат наблюдения за этими птицами.

Напомним, в Новосибирске орнитолог Яновский рассказал, как по птицам определить приближение осени.