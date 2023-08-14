Эксперт Гусева рассказала, как помочь влиться ребенку в «учебный» режим

Важно начать мотивировать ребенка к учебе за две недели до ее начала.

Практикующий психолог, старший преподаватель кафедры психологии университета «Синергия», психотерапевт Анна Гусева рассказала, что влиться в «учебный» режим ребенку поможет заблаговременная подготовка, пишет RuNews24.ru.

«Необходимо поэтапно отрегулировать распорядок дня, который будет действовать в учебный период. Утренний подъем должен соответствовать времени, когда ребенку придется просыпаться на уроки», — объяснила специалист.

Психолог подчеркнула, что после обеда рекомендуется обеспечить дневной сон. Если ребенок не хочет спать, можно просто дать ему возможность отдохнуть, добавила она.

«Ночной сон должен длиться не менее 10 часов. Ложиться следует в 21 час, вставать в 7 часов. Перед сном рекомендуется поговорить с ребенком о трудностях и успехах в течение дня. В этом возрасте детям нужно делиться событиями и эмоциями с близким человеком», — резюмировала эксперт.

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