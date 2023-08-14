Нарколог Поликарпов рассказал, как избавиться от неприятного запаха перегара

От запаха перегара помогает большое количество воды и контрастный душ.

Психотерапевт, психиатр-нарколог, главный врач клиники «АлкоСпас» Александр Поликарпов рассказал, что избавиться от перегара помогает большое количество воды, контрастный душ и еда с острыми приправами, пишет «Газета.Ru».

«Печень перерабатывает алкоголь в уксусную кислоту, которая выводится через легкие, а также кожу и мочу. Запах перегара сохранится, пока не будут выведены все токсические продукты распада этанола», — объяснил он.

По словам врача, ускорить процесс детоксикации можно также с помощью специальных препаратов.

«Они выводят из организма алкоголь и продукты его распада, а также восстанавливают ЖКТ, нервную систему и организм в целом. Назначать их может только врач», — предупредил Поликарпов.

Специалист добавил, что запах от самого алкоголя держится всего несколько часов. Но если его нужно срочно замаскировать, помогут средства для свежести дыхания.

Напомним, нарколог Холдин оценил умственные способности подростков, курящих вейпы.