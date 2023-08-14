Под Новосибирском 19-летняя девушка погибла в ДТП с пьяным мотоциклистом

Смертельное ДТП произошло в Новосибирской области.

В Новосибирской области произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла. Как сообщает Telegram-канал «Новосибирск с огоньком», в ночь на 13 августа в городе Черепаново пьяный 19-летний мотоциклист не справился с управлением, в результате чего погибла его 19-летняя пассажирка. Водитель получил легкие травмы.

Сейчас рассматривается возможность возбуждения уголовного дела. Подробности происшествия выясняются сотрудниками следственно-оперативной группы ГИБДД.

Кроме того, в Новосибирске за последние дни произошло несколько других ДТП. 65-летняя женщина столкнулась с троллейбусом №23, но не пострадала, а в троллейбусе упал пассажир. Также один мужчина был придавлен машиной после ДТП на парковке.

Напомним, в Новосибирске спасатели нашли два трупа в квартирах.