Под Новосибирском ищут подрядчика для капремонта экопарка за 64 млн

Власти Новосибирской области выделили более 60 млн на реконструкцию объекта.

Заказ на капитальный ремонт экопарка в городе Обь под Новосибирском оценен в 64 млн рублей. Заказчиком выступает администрация города Оби в Новосибирской области, а подрядчика ищут через госзакупки.

Работы должны быть выполнены до конца ноября 2023 года, а финансирование будет осуществляться из федерального, областного и городского бюджетов.

Согласно опубликованной документации, подрядчик должен будет благоустроить территорию парка, включая установку парковки, тротуара, дорожек из гравия и тротуарной плитки.

Также необходимо установить арт-объект в виде букв «ЭКО парк Обской», 112 скамеек в виде амфитеатра и провести озеленение территории. В последнем этапе подрядчик должен будет установить смотровую площадку, почти 200 светильников и ограждение.

Напомним, Новосибирская область готовится к проведению юбилейного Технопрома.