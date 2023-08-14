Новосибирская область готовится к проведению юбилейного Технопрома

Готовность региона к проведению одного из крупнейших мероприятий российской техносферы рассмотрел губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе оперативного совещания в правительстве области. X Международный форум технологического развития «Технопром-2023» пройдёт в Новосибирской области 22-25 августа.

Андрей Травников подчеркнул масштаб и значимость предстоящего события, а также насыщенность программы форума.

«Архитектура Технопрома в этом году – особенная. С одной стороны, присутствует большой региональный блок, который будет вести лично вице-премьер Дмитрий Чернышенко. С другой стороны, в Технопроме этого года чётко и явно присутствуют отраслевые треки. Все отрасли, сферы нашей жизни, по сути дела, будут представлены на Технопроме. За отраслевые блоки отвечают профильные министерства Российской Федерации и соответствующие крупные компании и корпорации», – прокомментировал он.

По словам заместителя губернатора Новосибирской области Ирины Мануйловой, в рамках подготовки к проведению Технопрома уже решены все организационные вопросы.

Главными организаторами форума выступают правительство Российской Федерации и правительство Новосибирской области.

Форум проводится в формате Российской научно-технологической недели и включает мероприятия-спутники: III Национальный форум трансфера технологий, XVII Сибирская венчурная ярмарка, Стратегическая сессия научно-образовательных центров России, II Фестиваль научно-популярного и индустриального кино «Кремний», заседание совета АИРР, Школа молодых ученых.

Программа форума включает 227 мероприятий 10 основных треков: цифровые технологии, искусственный интеллект треков, ядерно-инновационные технологии, новые материалы, энергетика, высокотехнологичное здравоохранение, аэрокосмические технологии и БПЛА, агробиотехнологии и генетика, биотехнологии и биологическая безопасность, технологии для пищевой промышленности, экология и климат, станкостроение, робототехника, приборостроение, малотоннажная химия, нефтехимия и катализ. В технологической выставке форума принимают участие более 250 компаний, 145 экспонентов. Около тысячи спикеров подтвердили участие в мероприятиях.