«Это праздник»: губернатор Новосибирской области вышел на субботник

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников вместе с земляками вышел на субботник на Монументе Славы 27 апреля.

Жители Новосибирской области активно принимают участие в уборке территорий после зимы, отметил глава региона.

«Субботник — это праздник, удовольствие поработать в хорошей компании. Кроме официального дня субботника, многие предприятия, ТОСы, общественные организации выходят на уборку в течение недели. Фактически это месячник по наведению порядка. Вижу, что очень многие в это вовлечены. Это объединяет и повышает общее чувство ответственности за то место, где мы живем», — подчеркнул Травников.

На весеннюю уборку территории сквера у Монумента Славы вышли более 300 человек.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске более 1,5 тонн мусора собрали в ходе субботника на Михайловской набережной.