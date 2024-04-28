Пассажирам рейса Новосибирск — Москва не хватило мест в самолете

Авиакомпанию S7 оштрафовали из-за нехватки мест в самолете из Новосибирска в Москву.

По данным пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в январе пятерым купившим билеты на лайнер просто не хватило мест. Авиаперевозчику пришлось заплатить 30 тысяч рублей штрафа. Пассажиров же доставили до столицы другими рейсами, им выплачена компенсация.

Гендиректору АО «Авиакомпания «Сибирь» внесено представление об устранении нарушений закона.

В отношении перевозчика возбудили дело об оказании населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) оказания населению услуг, совершенное повторно.

Ранее мы рассказывали, что пилот, посадивший самолет в поле Новосибирской области, работает грузчиком, чтобы прокормить семью.