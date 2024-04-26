Пилот, посадивший самолет в поле Новосибирской области, работает грузчиком, чтобы прокормить семью

Пилоту, который год назад посадил самолет на пшеничном поле в Новосибирской области, пришлось устроиться грузчиком, чтобы прокормить свою семью.

В сентябре 2023 года самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний», летевший в Омск из Сочи, был вынужден совершить аварийную посадку в поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту находились 161 пассажир и 6 членов экипажа. Самолетом управляли командир Сергей Белов и второй пилот Эдуард Семенов.

После очередного расследования Росавиации, Сергей уволился из авиакомпании по собственному желанию, а Эдуард в момент посадки самолета находился в неоплачиваемом отпуске и сейчас неизвестно, приступит ли он вновь к своей работе.

Однако перед этим ему придется пройти специальную комиссию, по результатам которой станет известно, готов ли пилот продолжить полеты.

Эдуард также сообщил, что не планирует увольняться по собственному желанию или уходить в другую авиакомпанию. Однако сейчас у пилота тяжелая финансовая ситуация в семье из-за отсутствия работы.

У Эдуарда есть жена и четверо детей. Чтобы содержать и поддерживать семью, он ищет любую подработку — таксист, грузчик. Также помимо основных трат на еду и детские расходы, у семьи есть несколько кредитов, на которые уходит примерно 60 тысяч рублей.

По словам мужчины, жена очень поддерживает его в такой трудные период. Они постепенно выплачивают все необходимое, в том числе деньги берут из ранее накопленных сбережений.

Напомним, что «Уральские авиалинии» хотят утилизировать севший в поле НСО лайнер.