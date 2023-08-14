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вчера 23:03
проиcшествия

Под Новосибирском пропал 15-летний подросток из села Красноглинное

Фото поискового отряда "Лиза Алерт Новосибирской области"

В Новосибирске уже четыре дня неизвестно местонахождение 15-летнего Дмитрия Сарина.

15-летний Дмитрий Сарин пропал в Новосибирской области. Об этом сообщается на сайте поискового отряда “Лиза Алерт” в НСО.

“Пропал #Сарин Дмитрий, 15 лет, с.Красноглинное, Толмачевский сельсовет, Новосибирская область. 10 августа 2023 года ушел из дома в неизвестном направлении”, — говорится в сообщении волонтеров.

По данным поисковиков, рост подростка около 185-190 см, у него худощавое телосложение, зеленые глаза и тёмно-русые волосы. Сарин был одет в темно-синие штаны, синюю футболку и серые кроссовки.

Если вы знаете о местоположении девушки, просьба связаться с ПСО по номеру 8-800-700-54-52 или в полицию по номеру 112.

Напомним, в Новосибирске исчезла девушка с розовыми волосами..

#поиски пропавших #Новосибирская область
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Марина Домрачева
Журналист

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