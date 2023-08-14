Под Новосибирском водитель Nissan погиб в лобовом столкновении с Hyundai

В Новосибирской области произошло смертельное ДТП.

В Карасукском районе произошло трагическое ДТП, в результате которого погиб водитель автомобиля. Об этом в понедельник сообщили в Госавтоинспекции.

По предварительной информации, 14 августа около 9:50 на автодороге К-17Р "Новосибирск-Кочки-Павлодар" со стороны города Карасук в сторону Новосибирска произошло столкновение двух автомобилей — Nissan под управлением 38-летнего водителя и Hyundai, за рулем которого находился 61-летний водитель.

По информации полиции, водитель Ниссана выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Хендаем. В результате аварии водитель Ниссана скончался на месте, а водитель Хендая получил травмы. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная служба полиции, которые выясняют обстоятельства случившегося.

Напомним, в Новосибирске заметили машину разминирования у ТЦ «Ройял Парк».