В Новосибирске заметили машину разминирования у ТЦ «Ройял Парк»

В Новосибирске к ТЦ «Ройял Парк» подъехала машина разминирования.

В Новосибирске очевидцы заметили машину разминирования у ТЦ «Ройял Парк» днем 14 августа, однако сейчас вокруг здания нет никаких спецслужб и эвакуации посетителей.

По словам источника Сиб.фм, предположительно, было сообщение о лжеминировании. Специалисты не нашли никаких подозрительных предметов.

В пресс-службе «Росгвардии» и ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что на данный момент уточняют информацию.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске военного осудили за лжеминирование банка.

Напомним, в Новосибирской области датчики дыма спасли 9 человек за неделю.