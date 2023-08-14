Под Новосибирском водитель трактора без прав погиб в ДТП

В Новосибирской области произошло смертельное ДТП.

В Купинском районе водитель трактора погиб в результате ДТП. Об этом в понедельник сообщили в Госавтоинспекции региона.

По данным ГИБДД, 14 августа около 10:40 на трассе«Медяково — Благовещенка» водитель 1993 года рождения без прав управления транспортным средством двигался на тракторе МТЗ по направлению от села Медяково к деревне Камышено. На 27-м километре дороги трактор съехал в правый кювет и перевернулся. Водитель погиб до прибытия скорой помощи.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная служба полиции, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.

Напомним, ранее Сиб.фм сообщал, что сегодня в Карасукском районе произошло ДТП, в результате которого погиб водитель иномарки.

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