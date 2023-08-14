Психолог назвала строгое правило в воспитании детей

Воспитывая ребенка ни в коем случае нельзя его унижать.

Родители ни в коем случае не должны прибегать к унижению, когда воспитывают ребенка. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказала психолог Марина Философ.

«Нельзя обзывать детей, сомневаться в их способностях — физических или интеллектуальных. Высмеивать их, унижать. Это уничтожает самооценку ребенка, уверенность в своих силах», — объяснила специалист.

Также психолог отнесла к запрещенным методам воспитания детей шантаж. По ее словам, нельзя ставить перед ребенком условия, так как это сформирует в нем привычку заслуживать любовь.

Напомним, психолог Булгакова посоветовала заранее готовить детей к детскому саду.