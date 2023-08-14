Россияне признались, что против работать вместе с родственниками

Одним из недостатков работы с родственниками является ответственность перед коллегами и начальством, которую приходится нести за родственников.

Большая часть россиян (55%) не хотела бы работать с родственниками из-за того, что им придется нести за них ответственность перед коллегами и начальством. Еще 47% участников опроса отметили, что работа с родными может оказывать влияние на объективную оценку результатов работы, сообщает RT.

При этом 34% респондентов считают, что родственники могут непрофессионально относиться к работе. Другие 28% отмечают много поводов для ссор в работе. Немного меньше респондентов (26%) считают, что на работе решаются не рабочие вопросы, а семейные, а 4% россиян назвали другие недостатки работы с родственниками.

Вместе с этим 22% респондентов считают, что близкий человек всегда прикроет перед коллегами и начальством. Работая с родственниками, можно проводить много времени с семьëй — так думают 14% россиян.

Напомним, россиянки назвали профессию, где работают самые привлекательные мужчины.