Тренер Волынкина назвала упражнения, уменьшающие талию

Боковая планка и скручивания помогут уменьшить талию.

Боковая планка, скручивания и упражнение «вакуум» помогут сделать талию тоньше. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказала спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина.

«Стоя в обычной планке на прямых руках, разворачиваемся влево, опорная рука строго под плечом, голова и шея ровно. Свободная рука вытянута вверх перпендикулярно полу, то есть положение разворота. Задержаться в этом положении можно от 5 до 10 секунд и поменять сторону», — поделилась специалист.

Волынкина добавила, что скручивания нижней части корпуса можно выполнять из упора на руках или предплечья. Для этого необходимо развернуть таз вправо и влево, задерживаясь на несколько секунд. При выполнении упражнения «вакуум» втягивается живот и удерживается дыхание на 30 секунд.

Напомним, фитнес-тренер дала рекомендации по отказу от жирной пищи.