сегодня
14 августа, 21:44
пробки
2/10
погода
+13°C
курсы валют
usd 101.0 | eur 110.6
сегодня
14 августа, 21:44
пробки
2/10
погода
+13°C
курсы валют
usd 101.0 | eur 110.6
сегодня 20:09
общество

В Бердске с 15 августа перекроют улицу Комсомольскую

Фото Георгия Ланского / "МК в Новосибирске"

В центре Бердска на неделю перекроют часть улицы Комсомольской.

С 15 по 21 августа в Бердске приостановят движение транспорта на улице Комсомольской. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Перекрытие связано с ремонтом трубопровода тепловой сети в районе дома по адресу Комсомольская,15.

“15 августа 2023 года с 9:00 до 17:00 21 августа 2023 года будет закрыто движение транспорта по ул. Комсомольская: от ул. Лелюха до ул. М.Горького”, — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, в Новосибирске до 22 августа перекрыли улицу Чигорина.

#Бердск #ремонт
ОЦЕНИТЬ статью
0

Марина Домрачева
Журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в