В Бердске с 15 августа перекроют улицу Комсомольскую

В центре Бердска на неделю перекроют часть улицы Комсомольской.

С 15 по 21 августа в Бердске приостановят движение транспорта на улице Комсомольской. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Перекрытие связано с ремонтом трубопровода тепловой сети в районе дома по адресу Комсомольская,15.

“15 августа 2023 года с 9:00 до 17:00 21 августа 2023 года будет закрыто движение транспорта по ул. Комсомольская: от ул. Лелюха до ул. М.Горького”, — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, в Новосибирске до 22 августа перекрыли улицу Чигорина.