В Новосибирске активисты разыскивают мигрантов после конфликта с таксисткой

В Новосибирске активисты хотят найти мигрантов, которые запретили таксистке работать возле аэропорта.

Активисты из Новосибирска заинтересовались случившимся инцидентом в аэропорту Толмачёво, где мигрант-таксист попросил деньги у женщины за возможность работать на территории аэровокзала. Об этом корреспонденту Сиб.фм сообщил один из общественников, который представился членом объединения «Северные люди».

С его слов, они ищут женщину, чтобы выяснить подробности конфликта и попытаться разобраться в ситуации.

Кроме этого, общественники хотят встретиться и с мигрантами, чтобы понять, почему они запрещали женщине работать.

«Мы хотим сейчас изучить этот вопрос, что за 90-е у нас в стране, и вступить в диалог с этими таксистами. Узнать, что происходит, и почему они запрещали ей работать», — сказал он.

На территории аэропорта перевозками занимается компания «Такси Толмачёво Will Way», но директор организации Денис Бибко опроверг информацию о том, что участники конфликта работают на него.

Он отметил, что многие работники других агрегаторов заезжают на территорию аэропорта с табличками, схожими на «Will Way»..

«Знаете, сколько таких заезжают на территорию и делают себе таблички? Что попало вытворяют, мы сами в шоке от таких ситуаций», — прокомментировал инцидент директор такси.



Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске с таксистки требовали деньги за возможность работать.