сегодня
14 августа, 05:07
пробки
0/10
погода
+9°C
курсы валют
usd 98.20 | eur 107.9
сегодня
14 августа, 05:07
пробки
0/10
погода
+9°C
курсы валют
usd 98.20 | eur 107.9
сегодня 04:01
общество проиcшествия

В Новосибирске с таксистки требовали деньги за возможность работать

Фото: АСТ-54

Группа мигрантов устроила скандал с таксисткой в Новосибирске.

В Новосибирске возник скандал с мигрантами, которые требуют поборы у таксистки за право работать на территории аэропорта Толмачёво. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале «АСТ-54».

Женщина, работающая в городском такси, жалуется на конкурентов из Средней Азии, которые преследуют её и угрожают национальной дискриминацией. Она уверена, что приезжие таксисты пытаются создать монополию на свои услуги, что приведёт к росту цен на поездки.

Женщина уже подала заявление в линейный отдел полиции на транспорте. Официальные представители правоохранительных органов пока не комментировали ситуацию.

Напомним, Бастрыкин проверит законность закрытия дороги в Новосибирске.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Александр Борисов
журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в