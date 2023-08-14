В Новосибирске с таксистки требовали деньги за возможность работать

Группа мигрантов устроила скандал с таксисткой в Новосибирске.

В Новосибирске возник скандал с мигрантами, которые требуют поборы у таксистки за право работать на территории аэропорта Толмачёво. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале «АСТ-54».

Женщина, работающая в городском такси, жалуется на конкурентов из Средней Азии, которые преследуют её и угрожают национальной дискриминацией. Она уверена, что приезжие таксисты пытаются создать монополию на свои услуги, что приведёт к росту цен на поездки.

Женщина уже подала заявление в линейный отдел полиции на транспорте. Официальные представители правоохранительных органов пока не комментировали ситуацию.

Напомним, Бастрыкин проверит законность закрытия дороги в Новосибирске.