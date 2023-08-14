В Новосибирске должница банка пыталась продать оставленную в залог машину

В Новосибирске должница пыталась продать машину, находящуюся в залоге у банка.

В Новосибирске история с должницей, пытающейся продать машину, находящуюся в залоге у банка, закончилась арестом транспортного средства с помощью судебных приставов. Общая задолженность владелицы автомобиля составляла более 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по региону.

Женщина приобрела в кредит автомобиль BMW 118i. Он находился в залоге у банка, когда жительница Новосибирска перестала вовремя платить кредит. Общая сумма задолженности превысила 300 тысяч рублей. Должница пыталась скрыть имущество и игнорировать требования судебных приставов предоставить залоговый автомобиль, но её поймали на попытке продать заложенный BMW в автосалон.

«Позвонив в компанию в качестве покупателей сотрудник попросил привезти автомобиль на СТО для проверки технического состояния. В назначенный день вместо покупателей на осмотр прибыли судебные приставы, которые арестовали и эвакуировали автомобиль», — сообщили в ГУ ФССП по Новосибирской области.

После этого женщина погасила задолженность и предоставила квитанцию об оплате долга. Аналогичные ситуации часто возникают в России, когда заложенное имущество используется без согласования с кредитором.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 59-летний должник из Новосибирской области заплатил 484 тысяч рублей алиментов. Согласно решению суда, мужчина должен был ежемесячно выплачивать своему ребенку 93,183% от величины прожиточного минимума, установленного в Республике Хакасия. Однако тот игнорировал нормы выплат, установленные судом, и выплачивал алименты нерегулярно и в размере меньшем, чем было предусмотрено. В итоге у него накопилась задолженность по алиментам в размере 575 тыс. рублей.