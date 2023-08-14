В Новосибирске двое пьяных тувинцев устроили драку в баре

Двое мужчин из Тывы устроили пьяную драку в баре-магазине Новосибирска.

12 августа двое пьяных мужчин из Республики Тыва подрались в баре-магазине Новосибирска на Вокзальной магистрали. Об этом сообщили в агенстве безопасности «Гвардия».

Известно, что тувинцы по-дружески выпивали в баре Новосибирска. Однако внезапно между ними развязался конфликт и они развязали драку. В результате конфликта мужчины разбили несколько тарелок.

Администратор попросил дебоширов оплатить чек и покинуть заведение, но нарушители отказались. Оказалось, что у одного из них была заблокирована банковская карта, а у другого просто не было денег. Сотрудники вызывали экипаж ГБР-75.

«Нетрезвые посетители в запале решили выплеснуть эмоции уже на гвардейцев, но были обезврежены», — рассказывают в пресс-службе ГБР.

В магазин прибыла бригада скорой помощи. Врачи выявили у нарушителей сильный приступ алкогольного опьянения и увезли их в больницу.

Напомним, что в Новосибирске после инцидента в аэропорту Толмачёво активисты начали искать мигрантов-таксистов, которые, по словам местной жительницы, требовали с неё деньги за право работать на территории аэровокзала.