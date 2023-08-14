В Новосибирске губернатор Травников прокомментировал открытие «Сибирь-Арены»

В Новосибирске 13 августа прошло открытие нового ледового дворца спорта.

В Новосибирске состоялась церемония открытия новой «Сибирь-Арены», которую прокомментировал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Об этом сообщил корреспондент Сиб.фм с мероприятия 13 августа.

Глава региона отметил, что процесс строительства был сложным, но все трудности были преодолены. Теперь стадион будет доступен для спортсменов и болельщиков круглосуточно. Глава региона также отметил, что болельщики «Сибири» являются самыми дружелюбными и патриотичными в КХЛ.

На открытии стадиона было множество спортивных развлечений, а к стадиону пришли несколько тысяч человек, в том числе талисман команды и Чебурашка.

Также президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк оценил новый стадион и допустил проведение чемпионата мира в России в будущем.