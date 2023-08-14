В Новосибирске на 55% подорожали картофель и апельсины

Новосибирскстат сообщил о значительных изменениях цен на продукты.

Цены на картофель и апельсины в Новосибирске за месяц выросли на более чем 55%. Резкий рост цен на продукты питания был зарегистрирован в Новосибирской области, причем овощи и фрукты стали лидерами по подорожанию. Согласно данным Новосибирскстата, в июле цены на картофель выросли на 59,6%, на апельсины — на 55,9%, на морковь — на 17,3%, на капусту — на 16,2%, на яблоки — на 14,1%, пишет «BFM-Новосибирск».

Потребители отмечают, что самым неожиданным изменением стал рекордный рост цен на картофель, который не снизился с появлением нового урожая. Директор овощеводческого хозяйства «Дары Ордынска» Шакир Сулейманов в разговоре с изданием отметил, что урожай картофеля в этом году будет ниже, чем в прошлом. Причиной явления стала засуха, уточнил эксперт.

Поставщики связывают рост цен на апельсины с неурожаем в Бразилии, Мексике, Испании и США. На глобальном рынке наблюдается дефицит апельсинов, что уже сказалось на ценах как на фрукты, так и на апельсиновый сок, сообщает СМИ.

Напомним, в Новосибирске посетители оказались заперты внутри Центрального рынка.